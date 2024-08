Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 29/08/2024

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 28 de agosto de 2024 (29/08/2024), às 15h25 min (horário de Brasília), na TV Globo. "Assassin's Creed"é um longa-metragem dirigido por Justin Kurzel .

Callum Lynch é resgatado por uma poderosa companhia que procura um objeto valioso conhecido como Maçã do Éden. Através de uma tecnologia revolucionária, eles fazem Callum reviver as aventuras de Aguilar, um guerreiro espanhol do século XV que é seu ancestral e sabe a localização da Maçã.