Festival Zepelim: Tranças e street wear marcam estilo do público

Reunindo diversos gêneros em uma única edição, tranças e street wear estão entre as tendências escolhidas pelo público para ousar no look do festival Zepelim

“Sinto que é um lugar onde fico confortável para fazer isso”, afirma o filmmaker Rodrigo Bezerra, que apostou em uma bermuda estilo cargo e tênis preto. No cabelo, tranças nagô com desenho de coração finalizaram o look.

As tranças nagô e o estilo street wear marcaram esta terceira edição do festival.

A moda já é uma das marcas no Festival Zepelim . Desde a primeira edição, o público do evento procura ousar no look. No último sábado, 24, não foi diferente.

Danya Saphira, que trabalha com marketing digital também quis apostar em um visual com tranças nagôs, cachos e acessórios como argolas e pedrarias no cabelo para o festival.

A conexão com a própria negritude também foi o que inspirou a costumer success Caroline França a investir em tranças para o look do Zepelim.

“É a segunda vez que coloco e me sinto mais conectada com minha cultura”, explica França que usou um look de saia marrom de alfaiataria com pregas, estilo colegial, com colete de alfaiataria marrom e uma plataforma preta com detalhes em prata nos pés.

Zepelim: da moda street wear ao boho

O street wear também esteve presente no palco, tanto com Banda Uó que usou calça cargo quanto com Jovem Dionísio que também apostou em peças oversized.