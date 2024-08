Paula Lavigne confronta Elmano sobre show no Castelão: ‘Bem-vindo?’

Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam em Novembro para show no Castelão Crédito: Victor Ronccally/Divulgação

— Paula Lavigne (@PaulaLavigne) August 22, 2024 A fala de Paula veio após uma declaração do Governador do Ceará ao grupo Cidade na manhã da terça-feira, 20, quando Elmano falou sobre o choque de datas entre o show de Caetano Veloso e Bethânia e a partida entre Fortaleza e Vasco no Brasileirão. “Torço pelo Ceará e estou muito orgulhoso pelo campeonato que o Fortaleza tem feito, que é um orgulho para o povo cearense. Nós temos uma questão a resolver, que é o jogo no Castelão coincidindo com um grande show. Evidentemente, a prioridade tem que ser o jogo do Fortaleza, por isso, vamos ter que encontrar uma solução”, declarou Elmano.

“Temos que garantir que o estádio de futebol para o que é um dos grandes orgulhos nossos, que é o futebol e o desempenho que o Fortaleza está tendo”, completou o governador”, continuou. Pedido dos fãs Na publicação de Paula Lavigne, fãs dos cantores baianos que compraram o ingresso em Fortaleza sugeriram a mudança do show para o Centro de Formação Olímpica (CFO), que fica ao lado do Castelão, na Av. Alberto Craveiro. “Paula, não deixem levar o show para o Centro de Eventos. Peçam por tudo para que seja no CFO! O Centro de Eventos é horrível pra espectador! A acústica é muito ruim, não climatiza o suficiente, superlota e fica caótico, e tem péssima visibilidade pros artistas!”, disse internauta.