Manassés comemora 70 anos com show no Cineteatro São Luiz

Manassés comemora 70 anos de idade com show especial no Cineteatro São Luiz

Violonista reconhecido por todo o Brasil, Manassés iniciou sua carreira após participar do disco “Chão Sagrado”, de 1974, ao lado de Rodger Rogério e Teti. Nara Leão, Chico Buarque e Gal Costa estão entre os nomes reconhecidos nacionalmente com quem o maranguapense trabalhou.

O músico Manassés realiza um show especial no Cineteatro São Luiz em setembro. Celebrando seus 70 anos de idade, completados no último 26 de julho, o artista cearense promove uma retrospectiva de sua trajetória na música.

A apresentação no equipamento cultural localizado no Centro faz parte da turnê nacional “Nas Cordas do Tempo - Manassés de Sousa, 70 anos”. O show na Capital acontece no dia 1º de setembro, um domingo, e terá participação dos músicos Tito Freitas, Miqueias dos Santos e Adriano Azevedo.

Os ingressos para a apresentação já estão à venda no site Sympla, nos valores de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).

Nas Cordas do Tempo - Manassés de Sousa, 70 anos