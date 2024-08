Multiartista Karina Buhr canta inéditas em show em Fortaleza

Multiartista Karina Buhr faz show em Fortaleza no Restaurante Cantinho do Frango Crédito: Renata Parada/Divulgação

Canções como “Selvática”, “Eu Menti Pra Você”, “Falta de Sorte” e “Vida Boa é do Atrasado” também compõem o repertório. Ela intercala as músicas com poesias do seu livro, “Desperdiçando Rima”, e de outros autores, como Luiz Melodia e Reginaldo Rossi. Ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 50 e Karina Buhr também toca “Iá” e “Amaralina”, gravadas no disco “Tocar na Banda”, do grupo Comadre Fulozinha. Em 2022, ela lançou o livro "Mainá" em Fortaleza. Cantinho do Frango: Fim de semana com muito forró e música do Ceará Além do show de Karina Buhr, o restaurante Cantinho do Frango promove fim de semana com apresentações diversas. No sábado, 24, Marcelo Di Holanda (voz e violão) e Mateus Farias fazem releituras de clássicos do forró dos anos 1990 e 2000 no show “Forrozim das Antigas”.

No domingo, 25, o cantor e compositor Edinho Vilas Boas comemora seu aniversário com a Família Vilas Boas (trio com seus filhos, Yayá, no violão e voz, e Vinícius, no violino) e 25 artistas convidados. FORTALEZA, CEARÁ, 16-05-2024: Projeto musical Família Vila Boas. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Intitulado “Forró em Família e a Música do Ceará”, o evento também visa arrecadar recursos para que Edinho Vilas Boas represente o Ceará no Festival Nacional da Canção (Fenac), em Minas Gerais, no final de agosto e começo de setembro.