Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 19/08/2024

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 19 de agosto de 2024 (19/08/2024), às 15h25 min (horário de Brasília), na TV Globo. "Cavalo de Guerra" é um longa-metragem dirigido por Steven Spielberg .

Albert Narracott, filho do fazendeiro e ex-herói de guerra Ted, começa a treinar o cavalo Joey e logo a dupla se torna inseparável. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o animal é vendido para a Cavalaria do Exército e enviado para a linha de fogo, enfrentando uma verdadeira odisseia.