Festival Zepelim 2024: confira os horários dos shows

Com Seu Jorge, Pabllo Vittar e Baianasystem na programação, Festival Zepelim 2024 divulga horários dos shows

Marcado para acontecer no Marina Park, localizado no bairro Moura Brasil, o evento abre os portões às 15 horas. O primeiro show tem início às 16 horas e será apresentado pela cantora Julia Mestre.

Faltam cinco dias para o Festival Zepelim começar. Chegando a sua terceira edição neste sábado, 24, o festival de música em Fortaleza revelou a ordem das apresentações e as divisões dos palcos de cada atração.

Dividido entre os palcos Sol e Mar, os shows devem durar em média 1 hora, com última atração prevista para iniciar às 3h20min.

O encerramento do festival ficará por conta de Pabllo Vittar, que faz sua estreia no evento este ano e retorna ao Ceará após show no Carnaval de Aracati 2023.

Confira os horários dos shows do Festival Zepelim 2024:

Palco Mar

16 horas: Julia Mestre



17h35min: Os Garotin



19h20min: Yago Oproprio



21h10min: Jovem Dionísio



23h20min: Planet Hemp



01h50min: Marina Sena

Palco Sol

16h45min: Luiz Lins & Ivyson



18h25min: Céu



20h15min: Banda Uó



22h05min: Seu Jorge



00h35min: Baianasystem



03h20min: Pabllo Vittar



Festival Zepelim 2024