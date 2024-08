Restos mortais de Claudinho, dupla de Buchecha, somem de túmulo

Família descobriu o caso por meio das redes sociais, após criadora de conteúdo visitar o túmulo do cantor no Cemitério Memorial do Carmo

Os restos mortais do cantor Claudinho, que formava dupla com Buchecha, desapareceram do seu túmulo no Cemitério Memorial do Carmo, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Claudinho faleceu em julho de 2002 devido a um acidente de carro e, desde então, estava sepultado em um jazigo particular cedido pela gravadora do artista.

A descoberta do sumiço foi feita pela viúva do cantor, Vanessa Alves, com a ajuda de uma criadora de conteúdo que visita túmulos de famosos.