Marcos Lessa visita sucessos de Elis no show 'Saudade do Brasil'

As canções de Elis Regina embalam a vida do cearense Marcos Lessa desde a infância. A paixão o acompanhou ao longo da carreira e resultou no show “Saudades do Brasil - Marcos Lessa canta Elis”, homenagem que foi realizada pelo cantor pela primeira vez em abril. O sucesso foi tamanho que Lessa volta a cantar os versos de Elis em nova apresentação em 18 de agosto, no Cineteatro São Luiz. “É um projeto que eu demorei muito a fazer, então eu estava com um show muito bonito, montado, já era injusto apresentar só uma vez, é um show que eu pude até circular com ele em outros espaços, para as praças, e foi um sucesso de público, de crítica”, pontua Lessa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Então, quisemos fazer o show em um equipamento cultural do nosso estado, com o ingresso estar mais acessível, para também alcançar outros públicos”.

“Promover essa formação de plateia e proporcionar um acesso à cultura também, a quem gosta, e não pode pagar por ingressos tão caros”, salienta o artista. O cearense destaca que o diferencial dessa apresentação, além de ser mais acessível, é a adição da cantora e compositora Giovana Bezerra. “Vamos repetir o espetáculo, mas com a presença da Giovana, que considero uma irmã minha na música, temos mais ou menos a mesma proposta musical que nos norteia”, conta Marcos. Para o cearense é uma performar canções de Elis Regina é algo que exige bastante responsabilidade. “Porque realmente ela foi a artista que extraiu o melhor de todas as canções que gravou, então é praticamente, é humanamente impossível fazer melhor do que ela, isso aí realmente nem os filhos conseguem avalie nós, que não temos nem a genética”, detalha o cantor sobre a sensação de tirar o projeto, há muito tempo sonhado, do papel.

O cantor destaca que foi gratificante perceber o público aproveitando o show, emocionados com as letras de Elis. “E todo mundo ali, do palco eu consigo ver tudo, então realmente via todo mundo, gente chorando, casais abraçados, famílias se confraternizando ali durante as músicas. Rindo, chorando, um show de muitas emoções na mesma noite”. Marcos Lessa no show "Saudade do Brasil - Marcos Lessa canta Elis" Crédito: Ana Raquel Santiago/Divulgação Marcos Lessa enfatiza que este será o último show do projeto “Saudade do Brasil - Marcos Lessa canta Elis”. “Não, assim, se eu for cantar Elis posteriormente, vai ser aqui há muitos anos, há 10 anos, 5 anos. Mas, temos um disco para lançar esse ano que é um trabalho que também terá uma turnê”.