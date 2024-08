Suspeitos de envolvimento na morte de Matthew Perry são presos

Polícia dos EUA faz operação contra traficantes e médicos que teriam ajudado o ator a comprar a cetamina, droga que causou sua morte.Cinco pessoas foram indiciadas e duas delas foram presas nesta quinta-feira (15/08) no âmbito das investigações sobre a morte do ator Matthew Perry, segundo informações do procurador de Justiça dos Estados Unidos, Martin Estrada. Elas são acusadas de fornecer ilegalmente grandes quantidades de cetamina a Perry, um medicamento controlado cuja overdose levou à morte do ator em outubro do ano passado. As acusações foram feitas contra dois médicos, um intermediário e uma traficante conhecida como "a rainha da cetamina", que já foi vinculada anteriormente à morte por overdose de outro homem. O assistente pessoal do ator, primeira pessoa a encontrá-lo morto, também foi indiciado por envolvimento no caso. “Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência de Perry para enriquecer. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado”, disse Estrada. “No final, esses réus estavam mais interessados em lucrar com Perry do que em cuidar de seu bem-estar”, completou. Médicos sabiam do vício Perry morreu aos 54 anos de idade em outubro de 2023 devido aos "efeitos agudos” da cetamina, além de outros fatores que fizeram o ator perder a consciência e se afogar em sua banheira de hidromassagem. Segundo a autópsia, a overdose do ator de "Friends” foi acidental. Estrada disse que Perry voltou ao vício no outono de 2023, quando começou a ser abastecido pelos médicos Salvador Plasencia e Mark Chavez. Durante dois meses, eles lhe venderam 20 frascos da droga por 55 mil dólares, apesar de pagarem apenas 12 dólares por cada frasco, disse o procurador. Em uma troca de mensagens de texto obtida pelos investigadores, Plasencia escreveu: “Gostaria de saber quanto esse idiota vai pagar... [sic] Vamos descobrir”. Plasencia, de 42 anos, sabia que o vício de Perry estava ficando fora de controle, mas continuou a fornecer a droga, aponta a investigação. “Em uma ocasião, ele injetou cetamina em Perry e o viu o congelar e sua pressão arterial subir”, disse Estrada. Segundo ele, o médico continuou a vender os frascos adicionais ao ator. Perry também obteve dezenas de frascos de cetamina de Jasveen Sangha, “a rainha da cetamina”, por meio do intermediário Eric Fleming. Sangha vendeu o lote que acabaria resultando na morte do ator, disseram as autoridades. Ela e o médico Salvador Plasencia estão presos, acusados de conspiração para distribuir cetamina, além de outros crimes. Os outros três acusados admitiram culpa e podem pegar até 25 anos de prisão. Cetamina causou a morte A cetamina funciona como um anestésico de ação curta, e há experiências de seu uso no combate à depressão, mas a substância também tem propriedades alucinógenas. Segundo amigos do ator, ele fazia uma terapia experimental de infusão da droga para tratar ansiedade e depressão. No entanto, a dose de cetamina que causou a morte de Perry não estava relacionada com a terapia, e somente é utilizada de forma monitorada em pacientes que precisam de anestesia geral para cirurgias. As causas secundárias da morte foram afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina, usada para tratar o transtorno por uso de opióides. Perry reconheceu publicamente que enfrentou décadas de abuso de drogas e álcool, inclusive durante os anos em que estrelou o personagem Chandler Bing no seriado de sucesso dos anos 90, Friends. Ele afirmara que estava sóbrio por 19 meses, sem recaídas conhecidas antes de sua morte, de acordo com entrevistas à época. gq (reuters, afp, ots)