Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 15/08/2024

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 15 de agosto de 2024 (15/08/2024), às 15h25 min (horário de Brasília), na TV Globo. "Bem-Vindo, Doutor " é um longa-metragem dirigido por Julien Rambaldi .

Um médico do Congo se muda com a família para um vilarejo no interior da França e precisa lidar com o medo e a rejeição dos moradores locais.