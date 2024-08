Gramado: ‘Estômago 2’ mistura sabores do jambu a feijoada

"ESTÔMAGO 2: O PODEROSO CHEF", do diretor Marcos Jorge Crédito: 52º Festival de Cinema de Gramado/Divulgação

Com explorações distintas, os três primeiros dias do 52º Festival de Cinema de Gramado foram tomados por histórias violentas. Depois da brutalidade imaginada de “Motel Destino”, das onças sanguinárias de “O Clube das Mulheres de Negócios” e do retorno à “Cidade de Deus” na série do Aly Muritiba, a noite deste domingo, 11, ganhou uma violência mais irônica com “Estômago 2: O Poderoso Chef”. 15 anos depois, Raimundo Nonato – de apelido Alecrim, vivido por João Miguel – ainda mantém seu poder discreto ao cozinhar tanto para os detentos quanto para o diretor do presídio. Ainda na década retrasada, em 2007, o primeiro filme venceu cinco troféus no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e causou um barulho considerável na filmografia brasileira, juntando drama e humor com uma pitada de sarcasmo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais Gramado: Comédia irônica de Anna Muylaert divide opiniões

Este segundo capítulo, porém, pode frustrar um pouco o público porque Alecrim se torna coadjuvante para que o roteiro emule a mesma estrutura de flashbacks com um novo personagem. Nicola Siri dá vida a um mafioso italiano que vai parar na mesma prisão e assume a tarefa de tomar o comando do local, o que inclui trazer para perto Alecrim e sua saborosa comida. Infelizmente, João Miguel e Paulo Miklos não vieram a Gramado apresentar o filme. No palco, a produtora Cláudia da Natividade explicou as razões de uma percepção que mais tarde chegaria sobre a plateia como surpresa – o fato do filme ter a maior parte do corte na Itália tem uma relação direta com a coprodução de uma empresa italiana experiente. O núcleo da máfia italiana com uma família rica que lidera o tráfico de cocaína é feito de forma genérica, suponho que propositalmente pelo tom de “humor”, mas que cansa rápido ao longo das duas horas de projeção. A trama não entedia porque fica voltando para a “Guerra dos Tronos” que acontece na penitenciária enquanto Alecrim está no meio de campo, ingênuo.

Leia mais Gramado: Calor de ‘Motel Destino’ esquenta abertura do festival De toda forma, o filme diverte pela distância que o personagem italiano tem do restante do elenco e aproveita bem sua característica estética mais atraente que é, claro, a da comida. Elas aparecem em planos próximos e supondo com precisão as sensações que seus personagens estão sentindo ao prová-las – da folha mágica do jambu à clássica feijoada brasileira, sabores que a Itália não conhece. “Estômago 2: O Poderoso Chef” chega aos cinemas nacionais ainda neste mês, no dia 29.