Travis Scott é preso em Paris após briga em hotel de luxo

O rapper estadunidense Travis Scott foi preso na manhã desta sexta-feira, 9, em Paris. De acordo com comunicado do Ministério Público da capital francesa enviado à imprensa, o artista se envolveu em uma briga na madrugada de hoje em um hotel de luxo da cidade.

Com shows no Brasil, Travis Scott foi preso em Paris após briga em hotel

O músico, que vem ao Brasil em setembro para shows em São Paulo e no Rock In Rio, estaria alcoolizado e deve ser interrogado no decorrer desta sexta-feira, 9.

“A primeira divisão da polícia judiciária está encarregada da investigação”, acrescentou a promotoria de Paris sobre o caso. Travis Scott está na Cidade da Luz desde quinta-feira, 8, para acompanhar as partidas de basquete nas Olimpíadas 2024.