Travis Scott anuncia show solo em São Paulo antes do Rock In Rio

Atração principal do primeiro dia do Rock In Rio 2024, Travis Scott fará show solo em São Paulo em setembro

O rapper Travis Scott fará um novo show no Brasil em setembro. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 22, nas redes sociais do artista. A nova apresentação do estadunidense no País acontece no dia 11 de setembro, em São Paulo.

Trazendo a turnê “Circus Maximus Tour”, o show solo na capital paulista será realizado em uma quarta-feira, no estádio Allianz Parque.

A nova data ocorre dias antes da apresentação de Travis durante o Rock In Rio 2024. O músico é o headliner do Palco Mundo na sexta-feira, 13 de setembro, data de abertura da edição deste ano do festival de música.