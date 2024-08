Maria Clara & JP apresentam espetáculo para crianças em Fortaleza

Mais novo sucesso do Youtube entre as crianças, Maria Clara & JP vêm a Fortaleza para o show "Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar”.

Os artistas do canal listado como um dos 10 maiores do youtube se apresentam no dia 7 de setembro, um sábado, às 15 horas, no Teatro RioMar Fortaleza.

O evento promete misturar elementos lúdicos e tecnologia, com convidados especiais, balé com acrobatas e coreografias dinâmicas ao som de músicas populares do canal, como “O Chão é Lava” e “A História do Homem Biscoito”.