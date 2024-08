Ator se apresenta para plateia vazia e critica Prefeitura de Maracanaú

O ator e humorista Neto Holanda realizou uma apresentação no Teatro Dorian Sampaio, em Maracanaú, no dia 27 de julho sem a presença de público. A situação ganhou as redes sociais após a denúncia do artista de “falta de organização” e “descaso” da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) do município com o evento.

“A missão seria apresentar meu solo de palhaço, ‘A arte de não fazer nada’, que já havia sido adiado há mais de um mês, sem nenhuma justificativa mais detalhada do que ‘tivemos que reagendar’”, relembra o palhaço em postagem no Instagram na quarta-feira, 31.

O solo de palhaçaria “A arte de não fazer nada” participava do projeto Teatro Dorian de Portas Abertas, lançado pela Secult de Maracanaú em 11 de março deste ano. O programa visava “promover espetáculos gratuitos e dar oportunidades para artistas se apresentarem no Teatro Dorian Sampaio”, segundo explica uma parte da notícia do site da Prefeitura.