Diária de R$ 12 mil e decoração em ouro: detalhes da maternidade de Helena, filha de Neymar

Quarta filha do jogador do Al-Hilal nasceu no mesmo hospital que Mavie, da relação com Bruna Biancardi, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo Crédito: Jogada 10

Dos cristais ao ouro: Helena chegou ao mundo abarrotada de luxo e sofisticação. A terceira filha de Neymar, fruto da relação com Amanda Kimberlly, nasceu há uma semana no hospital São Luiz Star, na Vila Olímpia – mesmo local escolhido por Bruna Biancardi. Com diárias de até R$ 12 mil, a maternidade chamou atenção nas redes sociais pelo requinte nos detalhes do quarto. Nesta segunda-feira (08), Amanda Kimberlly compartilhou detalhes da decoração de seu quarto na maternidade paulista. As lembrancinhas seguiram o tom dos adereços, nas cores branco e dourado, e foram escolhas em conjunto com Rafaella Santos, irmã de Neymar. As duas são bem amigas e, inclusive, a influencer será madrinha de Helena. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Maternidade São Luiz Star Considerada a mais luxuosa do país, a maternidade São Luiz Star possui diárias entre R$ 7 mil e R$ 12 mil – valor da suíte presidencial, que contém dois cômodos. O novo prédio, inaugurado em 2022, conta com 27 andares e 173 leitos, sendo 8 da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.