Moradores locais e turistas exploram o ecossistema do Rio Ceará em passeios de barco

Os passeios, que se estendem por quase duas horas, são organizados a partir do píer do tradicional restaurante Albertu's, mediante reserva, que permite o planejamento da data e a seleção do horário, disponível tanto pela manhã quanto à tarde.

No desvelar do Rio Ceará, rasgado pela proa dos barcos e abraçado pelo mangue, a porção extremo Oeste de Fortaleza encena um bonito fim de tarde de domingo. É nesse cenário que tanto moradores locais quanto turistas se reúnem para desfrutar de uma tradicional excursão aquática, explorando o ecossistema e as belezas naturais do entorno.

Acompanhando-a, o biólogo Ricardo Matos, recém-chegado à Cidade, destaca as maravilhas que permeiam a experiência completa do passeio. "Sou de São Paulo. Aqui é muito diferente, mas muito melhor. E eu vim também porque gosto desse rolê do mangue, é algo que eu já queria fazer".



O mangue mencionado por Ricardo é uma parte integral da Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará, uma Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável que abrange uma extensa área de 2.744,89 hectares, onde as águas doces do Rio se encontram com as águas salgadas do mar.



Foi exatamente pensando nessa paisagem que a atriz Fátima Macedo escolheu o passeio para celebrar seu aniversário de 35 anos junto aos amigos e familiares. "Queria um aniversário com contato com a natureza, de sentir a força da água, e meu coração escolheu fazer na Barra do Ceará", explica.