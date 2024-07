Mostra gratuita de Star Wars chega à última semana no Eusébio

Parte da programação de férias do Terrazo Shopping, a exposição Star Wars ficará disponível até o dia 28 de julho no piso L1

Como parte de sua programação de férias, o Terrazo Shopping apresenta a exposição Star Wars. Em exibição desde o início de julho, os fãs da trilogia podem conferir as peças até o domingo, 28.

A exposição, localizada no piso L1, em frente à praça principal de eventos, tem como objetivo transportar o público para o universo de uma das sagas mais famosas do mundo, reunindo admiradores de todas as gerações.

