Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta,24/07/2024

Um filme de drama, vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 24 de julho de 2024 (24/07/2024), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo."Onde Nasce a Esperança" é um longa-metragem dirigido por Chris Dowling .



Calvin Campbell, um ex-jogador de beisebol que teve sua carreira interrompida por uma série de problemas pessoais, se vê em um estado de depressão. Desacreditado da vida, tudo muda quando ele conhece Produce, um jovem com Síndrome de Down, atendente do mercado local que ajuda Calvin a sentir novamente inspiração pela vida.