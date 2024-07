Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça,23/07/2024

Um filme de ação, vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 23 de julho de 2024 (23/07/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo."Karatê Kid" é um longa-metragem dirigido por Harald Zwart.



Cinema 2024: CONHEÇA os oito filmes mais aguardados do ano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dre Parker se mudou com a mãe para Pequim, por causa do novo emprego dela. Ao chegar, ele se interessa por Meiying, uma linda e sensível menina. A aproximação deles provoca a irritação de Cheng, um valentão que lhe dá uma surra usando a técnica do kung fu.