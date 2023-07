Apartamento de Jô Soares, com mais de 600 m², está à venda por R$12 milhões

A estrutura atual do imóvel possui capela, biblioteca, sala de cinema e alguns pertences do artista, que morreu em 2022

O apartamento em que o apresentador, escritor e humorista Jô Soares morou por cerca de 30 anos, está à venda pelo valor de R$ 12 milhões. O imóvel, que possui sete dormitórios e cinco garagens, foi colocado à venda pela atual proprietária e ex-esposa do artista, Flávia Pedras. O artista morreu em agosto do ano passado.

Localizado na região de Higienópolis, um dos bairros mais nobres de São Paulo, os custos mensais do apartamento de 628 m² chegam ao patamar de R$ 9,8 mil apenas com a taxa do condomínio. O IPTU do imóvel tem o valor de R$ 3,8 mil. As informações são do portal G1.

Sobre o assunto Escritora Patrícia Galvão, a Pagu, é a homenageada da Flip 2023

GT irá documentar violências históricas contra LGBTQIA+

Autoridades homenageiam Sepúlveda Pertence, falecido hoje, em Brasília

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os altos valores são justificados pela sofisticação do apartamento. De acordo com a imobiliária responsável pela venda, Graziella dos Imóveis, o futuro comprador terá à sua disposição cômodos com sala de cinema, biblioteca, janelas automatizadas e, se por acaso for devoto de Santa Rita de Cássia, uma capela destinada à religiosa.

O interior do apartamento ainda com alguns objetos de decoração adquiridos por Jô Soares, como estátuas e quadros, que servem como recordações do célebre artista.

Jô faleceu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos de idade, após um quadro de insuficiência renal e cardíaca, durante internação no Hospital Sírio Libanês.