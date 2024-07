Morre Thommy Schiavo, ator de "Pantanal", aos 39 anos

A informação foi divulgada pela família de Schiavo nas redes sociais e comentada por Leandro Lima, que também trabalhou com ele no folhetim, como o peão Levi. Schiavo deixa sua esposa e filha de 1 ano.

O ator Thommy Schiavo, que interpretava Zoinho no remake de “Pantanal” (2022), da Rede Globo, morreu neste sábado, 20, aos 39 anos. O artista interpretara par romântico de Zaquieu, personagem do cearense Silvero Pereira na trama.

Silvero Pereira lamentou a morte do colega de cena em um post no Instagram: “Thommy. Um grande parceiro de cena. Você era sempre muito cuidadoso com todos e sempre disposto a ajudar, a colaborar”, escreveu.

Segundo a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP), o artista morreu após cair de um prédio de dois andares. Testemunhas informaram a polícia que momentos antes estavam bebendo com Thommy em uma loja de conveniência.

"A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na Capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia", diz a nota enviada à coluna de Anna Luiza Santiago no O Globo.

Imagens apontam que ator se desequilibrou e caiu

A Polícia também verificou as câmeras do prédio em que Schiavo morava. As imagens mostraram a vítima sentada no andar superior e depois se deitando no chão por alguns minutos.

Porém, ao se levantar, Thommy perdeu o equilíbrio e se inclina por cima do parapeito, resultando na queda. A perícia foi realizada no local e o corpo encaminhado ao IML de Cuiabá.



Carreira

Além de atuar na segunda fase de “Pantanal”, o artista viveu o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, no especial “Por Toda Minha Vida” (2007) e esteve na novela “Paraíso” (2009).