Exposição de répteis em Fortaleza tem promoção de ingresso; veja

Com serpentes, lagartos, tartarugas, jabutis e jacarés, a exposição "Répteis: Animais Fantásticos e Como Vivem" fica aberta até próxima quinta-feira, 25

Os interessados no mundo animal têm até a próxima semana para aproveitar a exposição “Répteis: Animais Fantásticos e Como Vivem”. Instalada no Shopping Riomar Kennedy, a mostra apresenta serpentes, lagartos, tartarugas, jabutis e jacarés.

Acompanhados por instrutores especializados que vão ensinar sobre as vivências desses animais, sua importância e influência para o ecossistema, a exposição fica em cartaz no estabelecimento localizado no bairro Presidente Kennedy até a próxima quinta-feira, 25.

