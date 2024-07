Projeto de lei aprova o Dia Estadual da Vaia Cearense, saiba mais

O Projeto de lei foi aprovado nesta quarta,17, na Assembleia Estadual do Ceará e definiu o dia 30 de janeiro como Dia Estadual da Vaia Cearense

Para achar um cearense em qualquer lugar do mundo é muito fácil: basta soltar o famoso “Iêêêê”, a vaia cearense, que aparecerão pelo menos cinco ao seu lado. Um sinônimo de representatividade, a comunicação regional agora ganhou um dia dedicado só para ela no calendário oficial de eventos do Ceará.

Aprovado nesta quarta, 17, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o projeto de lei 551/24 institui o Dia Estadual da Vaia Cearense a ser comemorado anualmente em 30 de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui