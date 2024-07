Coelho da Turma da Mônica: leilão beneficente está aberto

31 releituras do Sansão, criadas por estilistas brasileiros, serão leiloadas em prol da educação e dos direitos das crianças com deficiência

Ainda em comemoração ao aniversário de 60 anos da principal personagem da Turma da Mônica no ano passado, 31 estilistas de todo Brasil foram convidados para customizar o coelho Sansão de diferentes formas. As releituras foram leiloadas nessa terça-feira, 16.

"A Mauricio de Sousa Produções tem um compromisso firmado com a inclusão e a acessibilidade e, por isso, destina a renda do leilão dessas 31 versões do Sansão para este projeto que beneficia crianças e adolescentes com deficiência. É motivo de grande orgulho", afirma.

A Diretora Executiva do Departamento Comercial da MSP, Mônica Sousa, explica que a motivação por trás da união com a Unicef é reunir forças a favor de um futuro melhor e com mais oportunidades para todas as crianças.

A ação está sendo promovida pela Mauricio de Sousa Produções e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com Blue Note e Blend Paper e tem como principal objetivo garantir, junto ao Instituto Rodrigo Mendes, os direitos das crianças e adolescentes com deficiência de todo o Brasil.

Mesmo com o avanço na inclusão de meninas e meninos com deficiência nas escolas públicas, ainda há muito trabalho a ser desenvolvido para que exista de fato igualdade. "Investir no acesso de todos à escola, na formação de professores e gestores, e no desenvolvimento de projetos pedagógicos e práticas que estejam de fato alinhados à perspectiva inclusiva. Com os recursos arrecadados no leilão, conseguiremos contribuir com essa mudança”, diz a diretora Mônica Dias Pinto, chefe de Educação do Unicef no Brasil.

Como participar do leilão do Coelho da Turma da Mônica

O leilão dos Sansões personalizados está disponível no site leilaosansao.sodresantoro.com.br. A Carolina Sodré Santoro e a Mariana Sodré Santoro Batochio, conhecidas como As Leiloeiras da Sodré Santoro, ficarão responsáveis por administrar o leilão e proporcionar melhor experiência para os clientes, a partir de uma tecnologia de ponta.

Coelho da Turma da Mônica: quem são os estilistas?

Os estilistas responsáveis por confeccionar as peças foram: Maria Ivone Moreira Braga, Isa – Isaac Silva Brands, Camilla Macedo, Carol Barreto, Billi, Priscilla Macedo, Dani Gábriél, Ronaldo Fraga, Giovanna Lunardi Venturoli, Luiza Mallmann, Eugênio Santos, Gabriella Mestieri Bloisi, Alexandre Ribeiro, Andreia Brasis, Manuela Rocha, Beatriz Rocha, Ana Clara Prudente, Amigos do Bem, Lais da Lama, Maria Zenilce, Antonia de Maria, Thiago Rosinhole, Yuri Costa, Walério Araújo, Gabriela Félix, Graça Arruda, Silvia Cardeal, Angélica Pontes, Luana Andriolo, Will Afro, Júnior Rocha e Olê Rendeiras.

Coelho da Turma da Mônica: como foi o processo criativo

Todos os estilistas tiveram liberdade no processo criativo, podendo mudar até a cor original da pelúcia. As peças foram colocadas em uma exposição itinerante que percorreu algumas cidades do País, antes de serem anunciadas no leilão. A ação contou com o apoio da Panini e da GOL.



