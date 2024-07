Cearense Lorena Portela lança livro em evento na Estação das Artes

O novo romance da escritora Lorena Portela, intitulado "O Amor e Sua Fome", terá evento de lançamento na Estação das Artes no dia 27 de setembro. Outros detalhes, como horário, ainda não foram confirmados.

O livro aborda a complexidade do amor por meio da relação entre Dora e Esmê, primas inseparáveis e protagonistas. As personagens passam pelos dilemas da juventude e encaram os desafios do amadurecimento em uma narrativa com elementos de suspense.

