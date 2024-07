34º Cine Ceará abre inscrições para mostras; prêmio é de R$40 mil

Nesta terça-feira, 16, iniciam as inscrições para as mostras competitivas do 34º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema.

O evento de cinema cearense irá premiar com R$ 40 mil o Melhor Longa da Mostra Competitiva Ibero-americana, o dobro do valor da última edição.

As produções podem ser inscritas nas mostras competitivas "Ibero-americana de Longa-metragem" e "Olhar do Ceará". As inscrições podem ser feitas on-line no site do Festival até 31 de agosto.