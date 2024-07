Dia Mundial do Rock: Veja programação especial deste sábado, 13

Desde homenagem ao cearense Luiz Carlos Porto a covers de bandas internacionais, confira o que fazer em Fortaleza no Dia do Rock

Neste sábado, 13, é o Dia Mundial do Rock. A data foi escolhida porque, em 13 de julho 1985, aconteceu um mega evento de estrelas do rock e do pop chamado Live Aid. Com participação do Led Zeppelin, Madonna, Black Sabbath e Dires Straits, entre outros, o show beneficente buscava arrecadas fundos para combater a fome na Etiópia.

Em Fortaleza, a data vem rendendo shows especiais há anos. Em 2024, a programação toma conta de equipamentos públicos, bares e casas de shows. O CCBNB, por exemplo, tem show em homenagem a Luis Carlos Porto, artista que, com a banda O Peso, marcou a história do rock nacional a partir dos anos 1970.

Confira a programação de Fortaleza em homenagem ao Dia do Rock

Centro Cultural Banco do Nordeste

O Dia do Rock no CCBNB integra a programação alusiva aos 26 anos do equipamento. Começa às 12 horas, com show de Caíke Falcão, cantor, compositor e guitarrista cearense, seguida pelo show da cantora e compositora Claudine Albuquerque, sob o tema "Lady Babel", uma jornada por clássicos do rock internacional.