Restart faz show de despedida em Fortaleza neste fim de semana

Para reviver os hits e compartilhar histórias, a banda Restart faz apresentação de despedida do grupo na capital cearense no próximo sábado, 13. O show acontece no Sana e faz parte da turnê comemorativa, intitulada "Pra Você Lembrar", que desde o dia 7 de outubro do ano passado tem viajado pelo Brasil.

Conhecido pelas roupas vibrantes, o grupo possui mais de meio milhão de discos vendidos e turnês que moveram multidões. No ano de comemoração dos 15 anos de carreira, os músicos e amigos Pe Lu, Pe Lanza, Koba e Thomas retornam aos palcos após o hiato de 8 anos para as últimas apresentações do grupo.

“É sobre esse reencontro da gente com os fãs e entre eles mesmos. A nossa história é pautada fortemente na nossa fanbase. Tá sendo muito especial ver essa significatividade que a gente conseguiu na vida das pessoas”, destaca Koba.