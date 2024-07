Morre ator de Operação: Lioness, Mike Heslin, aos 30 anos

O artista estava internado há uma semana devido a um episódio cardíaco inesperado. De acordo com a publicação realizada por Nicolas, os médicos não tem explicações para o que ocorreu, já que “Michael era jovem, com saúde perfeita”.

Confira o texto publicado por Scotty Dynamo em homenagem ao ator:

“Em 2 de julho, meu marido, melhor amigo e alma gêmea @mikeheslin faleceu devido a um evento cardíaco inesperado após uma batalha de uma semana no hospital. Michael era jovem, com saúde perfeita, e os médicos não têm explicação para o que aconteceu.

Michael era brilhante, altruísta, talentoso e um anjo da guarda na vida real. Ele me sustentou sozinho através de múltiplas rodadas de câncer. Era a primeira pessoa para quem todos ligavam para compartilhar boas notícias e a pessoa perfeita para ligar se precisassem de um ombro para se apoiar ou dos melhores conselhos. Ele era verdadeiramente o homem mais doce, carinhoso e amoroso da Terra, e ele trouxe o melhor de todos que tiveram o prazer de cruzar seu caminho. Ele passou pela vida com tanta facilidade e confiança, transformando todos ao seu redor em uma versão melhor de si mesmos. Não importava quão difíceis as coisas ficassem, sabíamos que não havia nada que não pudéssemos superar com Mike ao nosso lado.

Michael, conhecer você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você é meu mundo. Você é tudo para mim. Quando senti você dar seu último suspiro, meu coração se despedaçou em um milhão de pedaços. Se eu tivesse o poder de trocar de lugar com você, eu faria isso instantaneamente. Mas vou seguir como você sempre me disse para fazer, um dia de cada vez, e viver todos os dias em sua homenagem.

Apenas uma semana atrás, estávamos nos estágios iniciais de começar uma família e regularmente compartilhávamos nossos nomes de bebês favoritos para nossos futuros filhos. Você sempre me disse que sentia que estava destinado a ser pai, e eu não poderia concordar mais. Você seria o pai mais perfeito do mundo. Se eu algum dia me tornar pai, vou dar o seu nome ao meu filho e espero conseguir criá-lo para se tornar pelo menos metade do homem que você é.

Você foi a pessoa mais generosa e bondosa. Me traz paz saber que, através do seu desejo de ser doador, você deu o presente da vida para quatro famílias diferentes. Estamos a 3 semanas do seu aniversário e a 4 meses de nosso primeiro aniversário de casamento, mas sei que você está em um lugar melhor e que o céu ganhou mais um anjo.

Michael, nas palavras de Shania Twain: Eu vou te amar "para sempre e sempre".”