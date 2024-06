Ator de 'Piratas do Caribe' morre em ataque de tubarão enquanto surfava no Havaí

O ator e surfista Tamayo Perry, conhecido principalmente por seu papel em "Piratas do Caribe", morreu no domingo (23) após ser atacado por um tubarão enquanto surfava na ilha de Oahu, no Havaí, informaram as autoridades locais.

Perry, de 49 anos, estava surfando na praia de Malaekahana quando foi atacado por um tubarão, afirmou em coletiva de imprensa Shayne Enright, porta-voz do serviço de emergências médicas de Honolulu, cidade no arquipélago americano.

Ao receber um pedido de ajuda ao meio-dia de domingo, o "Serviço de Segurança Oceânica de Honolulu respondeu com um jet ski e trouxe o surfista até a costa", relatou Enright no balneário onde ocorreu o incidente. "Foi aqui que o pessoal declarou o falecimento."