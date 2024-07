Mãe do ator Reynaldo Gianecchini, de 81 anos, capota o carro em cidade de São Paulo

Heloisa Helena, de 81 anos, mãe do ator Reynaldo Gianecchini, sofreu um acidente de carro em Birigui, município de São Paulo, nesta última quinta-feira, dia 4.

De acordo com informações apuradas pela Folha de S.Paulo, Heloisa dirigia seu veículo na Avenida Euclides Maragaia, na zona rural de Birigui, no momento em que foi surpreendida por um carro que não respeitou a placa de pare. E, ao tentar desviar colidiu com outro carro que estava próximo.