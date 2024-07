Iluminura: a ilustração persa que leva seis meses para ficar pronta

Com um pincel ultrafino de pelo de gato, Aghamiri faz um minúsculo traço com tinta dourada. Ele usa pigmentos naturais, o guache e também o ouro puro

O artista concentra-se diante de sua imensa mesa: com um pincel ultrafino de pelo de gato faz um minúsculo traço com tinta dourada.

Embora a inteligência artificial possa montar uma obra em apenas alguns minutos, Mohammad Hossein Aghamiri precisa de seis meses de trabalho intenso para criar uma ilustração persa e perpetuar uma tradição centenária no Irã.

O menor traço incorreto, mesmo que minúsculo, pode quebrar a simetria da "shamsa" (representação simbólica do sol), obra de cerca de 50 cm de diâmetro com motivos abstratos, geométricos e florais, que começou há mais de quatro meses e que ele espera terminar dentro de um mês e meio.

"É um trabalho muito particular, que exige muita paciência e rigor. Não é feito para todos", explica.

"Somos provavelmente uma dúzia de profissionais" que ainda conseguem viver disso no Irã, diz Aghamiri na sua oficina perto de Teerã.

Para pintar, o artista utiliza pigmentos naturais, como o lápis-lazúli ou o açafrão; o guache; e também o ouro puro, procedente da China.

"O ouro tem um grande atrativo visual. E por ser caro, reforça o valor da obra para quem olha", afirma.

Iluminura: sucesso no Golfo

Aghamiri, natural de uma família de artistas, apresenta-se como herdeiro das "tradições artesanais" enraizadas no Irã, como a caligrafia, as miniaturas e as tapeçarias tecidas à mão.

A ilustração, como todas estas artes, existia antes da chegada, no século VII, do islã, que a utilizou para ilustrar o Alcorão. Serve também para decorar poesias e textos da mitologia persa, que os iranianos tanto gostam, afirma o artista.

Hoje, Aghamiri vende algumas obras no Irã, especialmente para museus, mas sobretudo para os países do Golfo, onde o número de interessados na arte oriental e islâmica continua a aumentar.