Ex-mulher de Tim Maia afirma que herdeiro não é filho legítimo

Geisa Gomes, ex-mulher de Tim Maia e mãe do herdeiro do artista Carmelo Maia, afirma que o rapaz não é filho biológico do artista, negando herança

A trama da disputa pela herança do artista Tim Maia ganha um novo capítulo. No domingo, 30, a ex-mulher do artista, Geisa Gomes, afirmou que seu filho Carmelo Maia, o único herdeiro legal de Tim Maia, não é filho legítimo do cantor.



Carmelo Maia, durante os últimos tempos, vem enfrentando uma disputa pela herança com o filho de criação do cantor, Léo Maia, que também é filho biológico de Geisa. Entretanto, Carmelo Maia é o único responsável legal pelo espólio do artista atualmente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja Também: Justiça do RJ decide que Tim Maia não é pai afetivo de Léo Maia