18º Festival For Rainbow anuncia filmes vencedores

Em cerimônia na Arena Dragão do Mar nesta sexta-feira, 28, Dia Internacional do Orgulho LGBTIA+, o For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero anunciou os filmes vencedores da sua 18ª edição.

“Tudo o que você podia ser”, de Ricardo Alves Jr, foi o grande vencedor da Mostra de Longa-Metragem, vencendo o Troféu Elke Maravilha nas categorias de Filme, Direção, Atuação e Edição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O segundo filme brasileiro da competição, “Capim Navalha”, de Michel Queiroz, venceu Melhor Trilha Sonora e Menção Honrosa, além do Prêmio da Crítica.