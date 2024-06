Netflix, Max, Disney+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia das séries "Tudo em Família" e "Mamonas Assassinas - O Filme". Confira as opções!

Netflix

Tem algo pior do que trabalhar para um astro do cinema todo mimado que não leva você a sério? Sim: descobrir que ele está a fim da sua mãe.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para ver o trailer