Festival Zepelim 2024: BaianaSystem é confirmado na programação

O grupo BaianaSystem foi confirmado na programação do Festival Zepelim 2024. A novidade foi divulgada nas redes sociais do evento de música nesta quinta-feira, 6.

Marcado para ocorrer nos dias 24 e 25 de agosto, a terceira edição do Zepelim também terá shows de Seu Jorge, Marina Sena e da banda Fresno. Novas atrações que vão compor a programação deste ano devem ser divulgadas em breve.

O anúncio dos artistas baianos era aguardado pelos fãs do grupo em Fortaleza. Considerados atração fixa do Festival Zepelim, esta será a terceira participação do BaianaSystem no evento.