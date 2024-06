Anelis Assumpção e Nayra Costa fazem show no Dragão em julho

Programação do Férias no Dragão terá shows musicais, espetáculos, atividades educativas, exposições durante o mês de julho

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura divulgou nesta segunda-feira, 17, as primeiras apresentações do Férias no Dragão. Marcado para acontecer em julho, o evento conta com programação artística e cultural durante todo o mês de férias.

Com início no dia 6 de julho, um sábado, o primeiro fim de semana do Férias no Dragão terá shows de Anelis Assumpção e Nayra Costa. A programação musical do evento está prevista para iniciar às 19h30min no Anfiteatro Sérgio Motta.

Cantora e compositora paulista, Anelis retorna a Fortaleza após oito anos da sua última apresentação no mesmo local. Com canções que mesclam reggae, afrobeat, rap e bossa nova, Anelis apresenta no Férias do Dragão deste ano seu mais recente álbum “Sal”, lançado em 2022. Já a cearense Nayra Costa apresenta seu novo EP “Falem de Mim”.