Morre Tamayo Perry, ator de ‘Piratas do Caribe’, aos 49 anos

Também ator, participou do elenco de “Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas”, “As Panteras Detonando”, “Lost” e “Hawaii Five-O” . Era socorrista da Agência de Segurança Oceânica de Honolulu desde 2016.

Nascido em Oahu, no Havaí, Tamayo Perry começou a surfar aos 12 anos de idade. Construindo sua carreira no esporte, o surfista profissional participou de competições internacionais, sendo conhecido por diversos nomes do surfe.

O ator havaiano Tamayo Perry morreu no sábado, 22, aos 49 anos. A informação foi confirmada pelas autoridades do Havaí à imprensa internacional. Conforme a CNN Brasil, a causa da morte de Tamayo foi devido a um ataque de tubarão.

O ator estadunidense teria saído para surfar na tarde de sábado, 22, na orla do Havaí. Seu corpo foi encontrado na praia de Goat Island, localizada na costa nordeste de Oahu, com “ferimentos compatíveis com mordidas do animal”.