Hifive Discos promove oficina musical com Dustan Gallas

Dustan Gallas realiza oficina sobre produção e concepção musical no HiFive Discos e Bar

A HiFive Discos realiza neste domingo, 23, uma oficina sobre música e o seu trajeto desde a ideia até a produção de um disco. O momento será ministrado pelo músico piauiense Dustan Gallas.

Multi-instrumentista, compositor e produtor musical, Dustan nasceu no município de Parnaíba, no Piauí, mas traçou sua trajetória na arte em Fortaleza. Na capital cearense, fundou a banda Cidadão Instigado, referência do rock na região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento deste domingo, o artista irá conversar com os participantes sobre a construção da música, discutindo sobre as etapas de idealização, composição, gravação, mixagem, masterização até o lançamento.