Livro de Ziraldo, ‘O menino marrom’ é censurado em Minas Gerais

A trama acompanha dois meninos, um negro e um branco, que estão tentando entender as cores. Juntos, os dois buscam aprender a diferença entre o que é preto e branco. Porém, os pais indicaram que a narrativa induz as crianças à “maldade” .

Os protagonistas decidem usar tinta azul no lugar do sangue: "Ficaram os dois com as pontas do fura bolos cheias de tinta azul."

A prefeitura da cidade mineira disse em nota publicada nas redes sociais, que o livro de Ziraldo "é um recurso valioso na educação, pois promove discussões importantes sobre respeito às diferenças e igualdade" e "aborda de forma sensível e poética temas como diversidade racial, preconceito e amizade".

Contudo, "diante das diversas manifestações e divergência de opiniões", a Secretaria Municipal de Educação requisitou a suspensão temporária das atividades realizadas sobre a obra, "a fim de melhor readequação da abordagem pedagógica, evitando assim interpretações equivocadas".