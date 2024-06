Marcelo Jeneci faz show gratuito em Caucaia nesta sexta, 21

Em Iparana, no município de Caucaia, Encontro Sesc Povos do Mar terá show gratuito de Marcelo Jeneci

Conhecido por diversos sucessos do pop e MPB, “Felicidade”, “Dia a Dia, Lado a Lado” e “Amado”, esta será a terceira apresentação de Marcelo Jeneci no Estado em menos de dois meses.

O músico Marcelo Jeneci se apresenta nesta sexta-feira, 21, na praia de Iparana, no município de Caucaia. O show do cantor e compositor faz parte da programação cultural do Encontro Povos do Mar, realizado pelo Sesc Ceará.

Sua última passagem pela região foi no mês de maio, quando fez show gratuito no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

O show do artista será realizado no Sesc Iparana, a partir das 20 horas, marcando a abertura do evento de 2024. A entrada para o momento é gratuita mediante doação de 2kg de alimento não perecível.

Encontro Povos do Mar 2024