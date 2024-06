Maquiadora acusa produção da dupla Jorge e Mateus de agressão

A dupla sertaneja Jorge e Mateus se envolveu em uma polêmica neste fim de semana. Willian Clemente, produtor dos artistas, foi acusado de agressão pela maquiadora Nat Magalhães. O caso ocorreu no sábado, 15, durante a Festa do Peão de Americana, em São Paulo.

Na ocasião, a maquiadora teria sido contratada por Letícia Paes Leme, assessora da dupla, para fazer a maquiagem e cabelo antes da apresentação no evento.

De acordo com publicações em seu perfil no Instagram, Nat foi impedida de entrar no camarim dos cantores e teve seus equipamentos de trabalho utilizados por Rachel Boscatti, esposa de Jorge.