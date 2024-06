Espetáculo cearense 'Egoísta' estreia no Teatro Dragão do Mar

Inspirado na vida da cearense Jô Feitosa, espetáculo "Egoísta" é apresentado neste fim de semana no Teatro Dragão do Mar

"Uma mulher negra que decidiu driblar as regras e renegar tudo o que se espera de alguém na terceira idade". É assim que é apresentada a sinopse de "Egoísta", espetáculo cearense que estreia neste fim de semana no Teatro Dragão do Mar.

A peça é protagonizada por Ana Marlene, nome referência do teatro de rua do Ceará. Sobre a escolha da artista, o diretor da peça descreve: "[Ana] Me surpreende a cada ensaio e tenho certeza que vai emocionar a plateia". Com mais de 40 anos de carreira, a atriz detalha que sua trajetória e a de Jô se entrelaçam em diversos aspectos, mas principalmente por terem decidido "renegar a vida que todo mundo espera que uma mulher da nossa idade viva".

Apresentado neste sábado, 15, e domingo, 16, o espetáculo teatral iniciou em um projeto de pesquisa planejado no início de 2023. Na época, ainda uma grande idealização, a peça ganhou os primeiros formatos junto à Escola Livre de Encenação, projeto da Casa Absurda. Juracy detalha que, para a construção da dramaturgia, teve apoio da escritora Sara Síntique e se dedicaram a "conceber as ideias de cena".

"Acho que só o que ainda me falta é essa motivação que ela já encontrou de ganhar o mundo e fazer dele a minha casa", pontua. Fundadora da Trupe Caba de Chegar de Teatro, primeiro grupo de teatro de rua de Fortaleza, a atriz cearense comenta que os 34 anos com a Trupe definiram sua trajetória na arte e que foi responsável por preparar e levar ao cinema e à televisão.

"Tive muitos momentos marcantes com minha arte, mas o espetáculo 'Quem Matou Zefinha?' (1990) é muito especial, apresentado a mim pelo meu amigo, ator e diretor Paulo Ess. Foi um divisor de águas, porque foi nesse momento que entendi que o teatro de rua era o meu caminho", recorda Ana Marlene.

Formada na antiga Escola Técnica do Ceará em artes cênicas, a artista aproveita para afirmar que "normalmente" não faz planos, apenas deixa a "vida acontecer". Questionada sobre seus futuros projetos, Ana Marlene, no entanto, almeja sucesso para a peça: "Agora estou vivendo um momento completamente diferente, onde me aposentei e me dedico inteiramente à arte e ao espetáculo 'Egoísta', na torcida para que ele nos dê bons frutos".

Após apresentação neste fim de semana, a produção cearense será exibida no Sesc Tijuca, localizado no Rio de Janeiro."Eu acredito muito que a circulação de espetáculos em nível nacional é uma das principais formas de mantermos a arte e, especificamente, o teatro vivo. Fazer teatro carrega em si uma série de dificuldades que, desde o começo dos tempos, só foram superadas com o poder do coletivo. Fico feliz demais de fazer essa longa temporada no Rio, após nossa estreia na terrinha, e sei que tudo isso é só o começo", comenta o diretor Juracy de Oliveira.



Espetáculo "Egoísta" em Fortaleza