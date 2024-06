Festival Música na Ibiapaba prorroga inscrições até o domingo, 12

Programadas anteriormente para encerrar nesta quarta-feira, 12, as inscrições para as atividades formativas do Festival Música na Ibiapaba (MI) foram prorrogadas até o próximo domingo, 16. A 19ª edição do evento que acontece em Viçosa do Ceará está marcada os dias 20 a 27 de julho, com 700 vagas para 68 atividades formativas, entre oficinas e atividades de grupo.

Um dos principais eventos artísticos da região de Viçosa do Ceará, o Festival Mi busca fortalecer o acesso aos bens e serviços culturais para a população do Estado. Além de apresentações musicais, a programação também oferece oficinas e cursos de formação. A coordenação pedagógica do Festival é de Liu Man Ying e Leandro Serafim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Inscrição para cursos da Casa Amarela Eusélio Oliveira é aberta