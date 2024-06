Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta,12/06/2024

Um filme de romance, vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 12 de junho de 2024 (11/06/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Querido John"é um longa-metragem dirigido por Lasse Hallström.



Cinema 2024: CONHEÇA os oito filmes mais aguardados do ano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Baseado no best seller de Nicholas Sparks. John é um soldado que volta para sua cidade durante uma licença e se envolve com Savannah, uma universitária idealista. Apaixonados, eles se correspondem, quando John volta para suas perigosas missões no Exército. O amor dos dois é grande, mas o atentado terrorista de 11 de Setembro e uma reviravolta do destino podem por tudo a perder.