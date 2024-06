Centro Cultural Coreano abre inscrições para concurso de k-pop

O Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) está com inscrições abertas para a 12ª edição do Concurso K-Pop Festival.

Saiba também | 31º Prêmio da Música Brasileira será exibido ao vivo

Concurso de k-pop irá premiar em até R$ 10 mil

Dividido em duas etapas, 10 finalistas serão anunciados no dia 12 de julho. Na última etapa, três finalistas vão receber prêmios nos valores de R$ 2.500 para o 3º lugar, R$ 5 mil para o 2º colocado, e R$ 10 mil para o 1º.

A grande final do concurso está marcada para ser realizada no dia 17 de agosto, com apresentações no bairro Bom Retiro, em São Paulo.