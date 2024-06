Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,10/06/2024

Um filme de romance, vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 10 de junho de 2024 (10/06/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Vestida Para Casar"é um longa-metragem dirigido por Anne Fletcher.



Jane é uma mulher idealista e romântica que jamais encontrou o amor de sua vida. Ela imagina tê-lo encontrado em George, seu chefe, por quem nutre uma paixão secreta, mas sua irmã caçula, Tess, é mais rápida e conquista o coração dele antes. Isto faz com que Jane repense sua vida, já que sempre foi boa em fazer com que as outras pessoas sejam felizes sem que ela própria seja.