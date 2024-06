De Galvão Bueno a Jaz-Z: 8 famosos com sua própria marca de vinho

Incluindo um brasileiro na lista, confira as celebridades que decidiram expandir os negócios e começaram a fazer os próprios vinhos

O vinho rosé busca capturar o estilo dos Hamptons, um grupo de vilas de luxo no estado de Nova York.

O músico estadunidense Jon Bon Jovi, conhecido por sua contribuição ao gênero rock, decidiu se aliar ao enólogo Gerard Bertrand na criação da “Hampton Water”, vinícola criada em 2017. A empreitada também incluiu o filho do artista, Jesse Bongiovi.

O diretor de “O Poderoso Chefão” possui a própria vinícola, “Francis Ford Coppola Winery”, com vinhos homenageando membros de sua família. Entre eles, um rosé para a filha, Sofia Coppola, e outra produção, intitulada “Gia Coppola Wine”, para a neta.

A atriz e apresentadora Drew Barrymore tem a própria vinícola comprada na Califórnia, Estados Unidos, mas a sua assinatura, “Barrymore Wines”, é produzida pela Carmel Road, no mesmo estado. As opções incluem Pinot Noir, Rosé e Pinot Grigio.

A produção apresenta uma linha de vinhos zero açúcar, feitos com uvas orgânicas, além de oferecer um clube para assinantes.

Lançada como uma opção saudável, a atriz Cameron Diaz e sua amiga, Katherine Power, criaram a marca “Avaline”, com ingredientes orgânicos, em 2020.

A “Bueno Wines” faz parte de uma empreitada do locutor esportivo Galvão Bueno ao lado do enólogo italiano Roberto Cipresso, além da contribuição de outro enólogo, o francês Michel Rolland.

8. Marcas de vinho: Jay-Z

O rapper e compositor Jay-Z comprou a marca do Champagne Armand de Brignac, ou “Ace of Spades”, por volta de 2014, embora fosse um apreciador do produto anteriormente.

